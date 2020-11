In Deutschland lässt Gesetzeslage andere Behandlungen zu

In Österreich kann – wie berichtet – laut Gesetz eine Aufnahme im geschlossenen Klinikbereich gegen deren Willen nur dann erfolgen, wenn die Kriterien für eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen. Eine Suchterkrankung ist in Österreich allerdings kein Kriterium für eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Liegt somit ein illegaler Konsum vor, aber keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung, ist es nicht möglich, Patienten gegen ihren Willen im geschlossenen Bereich zu behandeln. In Deutschland ist das hingegen möglich. Dort lässt die Gesetzeslage andere Behandlungsvarianten zu.