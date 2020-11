Heimische Qualität statt ausländische Billigproduktion

Eine besondere Empfehlung ist der Verlag übrigens nicht nur wegen den fantastischen Inhalten seiner Bücher, von der sich krone.at selbst überzeugen konnte, sondern auch, weil Fairyland zu 100 Prozent auf Made in Austria setzt. Magerle: „Zwischen den Buchdeckeln von Fairyland steckt, wenn man so will, Österreich pur. Denn die Werke unserer heimischen AutorInnen und IllustratorInnen werden ausschließlich in unserem Land gedruckt, und zwar in einem umweltfreundlichen Verfahren - unsere Bücher kann man praktisch essen“.