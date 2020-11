Im Salzburger Stadtteil Lehen ist am Sonntag in den Morgenstunden ein Restmüllcontainer in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Nun prüft die Polizei einen Zusammenhang mit der jüngsten Serie an Mülltonnenbränden in der Stadt. Seit dem 4. November sind in mehreren Stadtteilen laut einer Polizeisprecherin bei einer Reihe von Brandstiftungen bereits 20 Mülltonnen angezündet worden.