Leider hat es nicht sollen sein! Tennis-Girl Arabella Koller lieferte sich mit der drei Jahre jüngeren Kärntnerin Elena Karner einen heroischen Kampf im Finale der Hallenmeisterschaft in Wien. Die Salzburgerin unterlag ihrer Angstgegnerin (vierte Pleite gegen Karner in diesem Jahr) am Ende denkbar knapp in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 und 3:6, verpasste damit ihren zweiten Einzel-Staatsmeistertitel nach 2017.