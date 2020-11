Vor dem Saisonfinale in einer Woche in Portimao (Portugal) liegt Mir, der je drei Mal Zweiter und Dritter war, uneinholbar 29 Punkte vor dem Italiener Franco Morbidelli, der seinen dritten Saisonsieg feierte. Mir verhalf damit Suzuki zum ersten Titel in der Königsklasse seit Kenny Roberts (USA) im Jahr 2000. Der Moto3-Weltmeister von 2017 bestreitet erst seine zweite Saison in der MotoGP und war von seinen Emotionen überwältigt. Er wisse nicht, ob er weinen oder lachen solle, meinte der Mallorquiner auf ServusTV. „Ich kann nicht beschreiben, was ich fühle. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt.“