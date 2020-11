Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Floridsdorf am Samstagabend: Zwei Unbekannte betraten - jeweils mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand - den Verkaufsraum und bedrohten den 46-jährigen Tankwart. Mit Bargeld und Zigaretten trat das Duo in der Folge die Flucht an. Eine Sofortfahndung verlief negativ.