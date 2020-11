Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Sonntag in Istanbul einen weiteren Formel-1-WM-Titel von Lewis Hamilton bejubeln dürfen. Der Wiener streute seinem Champion nach einer „Sprite-Dusche“ auf dem Podium Rosen und erwartet, dass Hamilton seinen neuen Vertrag bis Jahresende unterschreiben wird. Schließlich sei man noch nicht am Ende der gemeinsamen Erfolgsreise.