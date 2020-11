Was blieb, war eine lose Freundschaft mit den Spencer-Schwestern. Unter anderem waren sie zur Feier von Charles‘ 30er im Jahr 1978 eingeladen. 1980 waren Charles und Diana schließlich zu Gast bei einer Party ihres gemeinsamen Freundes Philip de Pass. „Ich wurde gebeten, zu einigen Freunden in Sussex zu kommen und sie sagten: ,Oh, der Prinz von Wales ist auch da‘, und ich dachte: , Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen‘“, so Diana später auf den Tonbändern.