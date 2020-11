Die Zahl der Intensivpatienten, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion behandelt werden müssen, ist in Österreich weiterhin im Steigen. Im Vergleich zum Vortag kamen am Sonntag 15 weitere Patienten hinzu, aktuell müssen 599 Menschen intensivmedizinisch versorgt werden. Um eine Überlastung und drohende Triage in Spitälern noch abzuwenden, richtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag erneut einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.