Mendes als menschliches Nadelkissen

In Beverly Hills ließ sie sich in einem Beautysalon einer Freundin eine „Mono-Threads“-Behandlung machen - und die schaut zugegeben ziemlich gruselig aus. Denn um das Kinn und den Hals zu straffen, wurden ihr sieben Nadeln in die Halspartie unter dem Kiefer gesteckt. „Das ist meine Anlaufstelle für alles, was mit Schönheit zu tun hat“, schrieb Mendes zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: „Das ist mein Wohlfühlort.“