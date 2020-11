Du sollst nicht die Hand beißen, die dich füttert - so oder so ähnlich ging doch der Spruch. Den hat ein hungriges Zirkus-Kamel in Ried im Innkreis (Oberösterreich) aber nicht beherzigt. Im Gegenteil, es biss gleich mehrfach zu, als Mutter und Tochter Tiere eines gestrandeten Zirkus mit Karotten füttern wollten.