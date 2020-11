Besuche möglich, aber Aufruf zur Zurückhaltung

„Der Besuch von einzelnen engsten Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird, zählt zur Ausnahme ,Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens‘ und ist daher erlaubt“, heißt es zudem wörtlich in den FAQ des Sozialministeriums. Dennoch wird auch dort zur Zurückhaltung aufgerufen: „Der Kontakt zu anderen Personen sollte so weit wie möglich eingeschränkt werden.“