Bei einem Auto-Überschlag in Achenkirch (Bezirk Schwaz) in der Nacht auf Sonntag sind die beiden 18-jährigen Pkw-Insassen aus Deutschland verletzt worden. Der Lenker geriet auf einer Brücke, auf der sich Eis gebildet hatte, ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge landete der Wagen auf einer Böschung und überschlug sich, informierte die Polizei.