Weil er im Verdacht stand, einem Taxilenker das Mobiltelefon gestohlen zu haben, ist ein 26-Jähriger am Samstagabend in seiner Wohnung im Wiener Bezirk Brigittenau von Polizisten zum Vorfall befragt worden. Dabei jedoch wurde er zunehmend aggressiv und attackierte schlussendlich die beiden Beamten. So versuchte er ihnen einen Kopfstoß zu versetzen - es kam zur Festnahme des mutmaßlichen Angreifers. Doch der Verdächtige zeigte sich weiterhin äußerst wehrhaft.