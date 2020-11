Nicht nur fachlich-technische Visionen, auch seine Unternehmensführung ist ungewöhnlich: „Man muss mit seinen Mitarbeitern Vertrauen und Wissen teilen und sich nicht ständig in laufende Prozesse einmischen. Meine Energie stecke ich lieber in die Frage, wie wir die großen Probleme der Welt lösen.“ Den kleineren Problemen seiner Heimat steht der begeisterte Bregenzer jedenfalls gelassen gegenüber: „Was den Seequartier-Bau oder die Steinbruch-Erweiterung betrifft, können wir warten - es nutzt ja nichts.“ Und er sieht auch bei der Unterflur-Lösung beide Seiten: „Als Bürger hätte ich gerne freien See-Zugang. Als Tourist würde ich ungern in einem Keller ankommen.“