Mir ist erstens sehr schnell aufgefallen, wie groß die Anzahl der Virologen ist und wie unterschiedlich ihre Meinungen. Von „Es ist gefährlich, aber das Risiko, dass jemand daran stirbt, ist nicht sonderlich groß“ bis zu „Wir taumeln in die zweite spanische Grippe hinein.“ So. Du als Nichtmediziner und Nichtvirologe suchst dir jetzt deine Wahrheit in diesem Gebrüll. Unfassbar auch, wie das die Leute in den Social Media spaltet. Das ist ein Phänomen der Social Media überhaupt, nicht nur bei diesem Thema. Man lässt keinen Widerspruch mehr zu. Es gibt keine Brücken, miteinander zu kommunizieren, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ein zweiter Punkt ist die Ansteckungsgefahr anderer. Wenn die Krankheit nur dich treffen würde, du sie aber nicht verbreiten könntest, wäre auch der Umgang damit ein ganz anderer. Bei Corona ist es aber so, dass du potenziell dein Gegenüber ansteckst, und das macht dich zu einem schlechten Menschen. Darum wird auch jeder Virologe, der diese Möglichkeit in Kauf nimmt - nennen wir es so - sofort zum Menschenfeind deklariert. Interessant ist auch, dass gerade die schützenswerteste Gruppe, also alte Menschen, mit fortlaufendem Lockdown rebelliert haben, indem sie sagten: Ich bin sowieso alt und will die nächsten zwei Jahre nicht so leben.