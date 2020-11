Mit 635 weiteren Todesopfern stieg die Gesamtzahl der Opfer, die mit oder an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben sind, bereits auf 98.259 - den vierthöchsten Wert der Welt. Allerdings geht die Regierung wegen einer hohen Übersterblichkeit nach eigenen Angaben davon aus, dass in Wirklichkeit etwa 50.000 mehr Menschen in Mexiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind als in der offiziellen Statistik ausgewiesen.