Wie auch Bundesheersprecher Oberst Michael Bauer am Sonntag via Twitter mitteilte, würde Oberösterreich die Zahl der eingesetzten Soldaten von 90 auf 160 aufstocken. Niederösterreich erhöht von 147 auf 165, auch gibt es Planungen für weitere 80 Soldaten. Die Steiermark und das Burgenland stocken von 190 auf 200 auf, zudem werden in Kärnten ab der kommenden Woche 158 Soldaten im Corona-Einsatz sein - um zehn mehr als bislang, weitere 85 sind angefragt. Salzburg verdoppelt fast von 48 auf 93. Wien verzichtet weiter auf Hilfe von Soldaten fürs Contact Tracing, dafür nimmt die AGES 40 Männer auf.