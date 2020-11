Doch Thiem ist optimistisch: „Die Resultate seit spät im Jahr 2019 bis heute waren besser auf Hartplatz und die meisten Teile meines Spiels passen sogar besser als auf Sandplatz“, erklärte Thiem, der seit dem Masters-1000-Triumph in Indian Wells 2019 im gleichen Jahr auch in Peking und Wien triumphiert hatte. Dann kam das Endspiel bei den ATP Finals vor einem Jahr sowie im vergangenen Jänner das knapp verlorene Finale bei den Australian Open. Und schließlich der Triumph in Flushing Meadows. „Ich fühle mich jetzt fast gleich auf beiden Belägen“, bestätigte Thiem.