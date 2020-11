Ein Erfolg über die Nummer 41 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 25. - wäre der fünfte ÖFB-Länderspiel-Sieg in Folge und gleichzeitig der fünfte en suite gegen Nordirland. Zuletzt setzten sich David Alaba (unten im Bild) und Co. vor einem Monat in Belfast mit 1:0 durch. Unter Foda wurden die Nordiren in den vergangenen zwei Jahren dreimal mit einem Tor Unterschied bezwungen. „Obwohl wir immer verdient gewonnen haben, waren die Partien vom Resultat her immer eng“, meinte der 54-Jährige.