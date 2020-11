Die Unternehmer, die sich an den KWF wenden, hätten mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. „Dem begegnen wir mit individuellen Unterstützungsprogrammen“, sagt die Finanzreferentin. Wer Eigenkapital braucht, wird am ehesten das Angebot einer stillen Beteiligung des Landes in Anspruch nehmen. Das Beteiligungskapital kann innerhalb von zehn Jahren in eine Investitionsförderung umgewandelt werden.