Das ist sicher noch keine Entspannung der Lage, aber zumindest einmal eine gute Nachricht: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sank die Zahl der akut an Covid-19 Infizierten in Oberösterreich leicht. Leider musste in der Nacht die Zahl der Todesopfer rund um Covid massiv nach oben korrigiert werden.