Der 39-Jährige genoss in Sofia die Woche der Wahrheit: „Da unsere London-Konkurrenten Jamie Murray und Neal Skupski alle Spiele gewannen, mussten wir immer nachziehen. Es ging um alles, der Druck war groß. Du spürst die Nervosität, schläfst nicht so gut, denkst an nichts anderes als ans nächste Match. Wenn du dann dein Ziel erreichst, fühlt sich das großartig an.“ Diese Siegermentalität war entscheidend.