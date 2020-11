Anschober verweist im Schulbereich auf die Betreuungsmöglichkeiten und Lernhilfen in Kleingruppen: „Es ist ja kein Schließen der Schulen. Die Pflichtschulen, genauso wie die Kindergärten, sind weiter offen“, so der Gesundheitsminister in der „ZiB 2“ am Samstag. Der verschärfte Lockdown sei aber die „letzte große Chance“, ein akutes Problem in den Intensivstationen zu vermeiden. Und das „erklärte Ziel“ der Regierung sei, die Schulen ab 7. Dezember wieder zu öffnen.