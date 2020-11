Der Vorarlberger, der im Oktober vom NHL-Klub Minnesota Wild gedraftet worden ist und dort einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat, spielt derzeit in der Schweizer National League für die ZSC Lions in Zürich. Laut Aussendung befindet sich der 19-jährige Center nun bis 23. November in Heimquarantäne, er sei symptomfrei, habe aktuell aber leichte Rückenschmerzen.