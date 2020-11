20 Prozent der Befragten sagen, dass Lerndefizite, die vom Lockdown im Frühjahr herrühren, noch immer nicht ausgeglichen werden konnten. Und 40 Prozent der Eltern geben an, dass sich ihre psychische Gesundheit durch das Home-Schooling verschlechtert hat. Das ergibt eine Umfrage der Salzburger Arbeiterkammer. Ein besorgniserregender Umstand, der durch den zweiten Lockdown samt Schulschließungen nun neuerlich droht, warnt AK-Präsident Peter Eder. „Damit nimmt die Bundesregierung einen bildungspolitischen und gesellschaftlichen Kollateralschaden bewusst in Kauf“, so Eder.