In meiner Praxis führe ich jede Woche an die 20 Schnelltests durch“, sagt Thomas Stadler, Wahlarzt in Eugendorf. Dabei handelt es sich um Patienten mit Symptomen. Der Antigen-Test hilft bei der raschen Abklärung, ob es sich um eine Corona-Infektion handelt. „Etwa ein Drittel der Getesteten war bisher positiv“, so Stadler.