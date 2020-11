Die neuesten Daten zum heutigen Samstag (Stand 17 Uhr):

15.615 Oberösterreicher sind aktuell positiv getestet

35.294 Landsleute stehen unter Quarantäne

847 Patienten liegen mit Covid auf Normalstationen in oö. Spitälern

117 weitere Patienten liegen mit Corona auf Intensivstationen

3641 Tests an einem Tag durchgeführt

1665 24-Stunden-Neuinfektionen wurden in OÖ gemeldet

11 Landsleute verstarben binnen 24 Stunden (58- bis 95-jährig, zehn starben im Spital, eine Frau im Seniorenheim; Gesamtzahl der Todesopfer in OÖ seit Beginn der Pandemie: 286)

106 Seniorenheime betroffen (448 Bewohner und 459 Mitarbeiter positiv)

447 Schulstandorte betroffen (705 Schüler und 354 Lehrkräfte infiziert)