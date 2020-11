Professionelle Begleitung durch Elisabeth Steinlechner

Dass dies kein spontaner Marketinggag ist, beweist ein Blick in die jüngste Vergangenheit: 2018 bildete man mit allen Kaunertaler Gemeinden eine Klimaanpassungsmodellregion (KLAR), heuer erschien ein einzigartiger Kaunertal-Klimaguide in Buchform. Die Projektdauer von CLAR beträgt 22 Monate. Während dieser Periode werden insgesamt sieben zukunftsweisende Vorhaben umgesetzt. Damit diese Initiativen mit allen beteiligten Institutionen bestens abgestimmt sind, wurde vor kurzem Elisabeth Steinlechner als CLAR-Koordinatorin bestellt. Die 39-jährige Landeckerin gilt als ausgewiesene Spezialistin. Neben ihren beruflichen Stationen bei namhaften Unternehmen wie E.ON Energie AG oder GE Jenbacher agierte sie jahrelang als Klima- und Energiemodellregionsmanagerin im Bezirk Landeck.