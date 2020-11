Arnautovic landete Samstagmittag in Wien-Schwechat und nahm nach einem negativen Corona-Test bereits am Abend am ÖFB-Abschlusstraining teil. Der Offensivspieler war in den vergangenen sieben Länderspielen nicht dabei. Das 0:1 in Lettland vor einem Jahr versäumte er, weil er geschont wurde. Bei den jüngsten sechs Matches fehlte Arnautovic wegen Meisterschafts-Einsätzen mit SIPG Shanghai bzw. Chinas Corona-Reisebeschränkungen.