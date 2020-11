Die Reaktionen über den harten Lockdown - in Oberösterreich sind jetzt selbst auferlegte strengere Maßnahmen durch diesen überholt - fallen im Linzer Landhaus verschieden aus. Stelzer stellt sich hinter Kurz, Gerstorfer legt sich mit Wien an, Kaineder will keine Schuldigen suchen und Haimbuchner ärgert sich über Schulschließungen.