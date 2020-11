Es gibt sie noch, die Greißlerläden, die kleinen, feinen Geschäfte, wo man wirklich alles bekommt. Das Kaufhaus von Syliva Mischelin in Vorderberg ist so eines und außerdem der einzige Lebensmittelhandel in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal. Seit 26 Jahren versorgt die 66-Jährige die Vorderberger mit allem, was diese benötigen; vom frischen Brot über Unterhosen bis zum Brieflos.