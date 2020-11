Der Kaiserburg-Bob ist ein brandneues Freizeitangebot, welches es in dieser Form noch nie zuvor in Kärnten gegeben hat. Nach rund 1,5 Jahren Planungszeit konnten über den Sommer die zahlreichen Fundamente und Schienensysteme verlegt, ein rasanter Kreisel installiert und mehrere Brückenbauten errichtet werden. Pünktlich zum Start der Wintersaison ist es dann endlich so weit: Die 36 Bobs bringen dann für kleine und große Gäste ein wahres Alpin-Achterbahn-Feeling mit der besten Aussicht.