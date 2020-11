Die Grünen unterstützen natürlich die Maßnahmen und nehmen wiederum die Landesregierung in die Pflicht: „Auch in der Steiermark wird es notwendig sein, das Contact Tracing und die Abwicklung der Fälle durch Gesundheitsbehörden in den nächsten drei Wochen deutlich zu stärken, um danach eine rasche und effiziente Nachverfolgung und Eingrenzung der Fälle sicherzustellen", so Klubobfrau Sandra Krautwaschl.