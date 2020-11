Quartett fehlt weiterhin

Doch wie vertreibt man sich bei so langen Busfahrten die Zeit? „Schlafen, Serien schauen oder ein paar spielen Karten“, erzählt Lindner. „Unsere Amis spielen ein Kartenspiel, da weiß ich nicht einmal, wie es heißt. Da halte ich mich dann lieber gleich zurück und schau mir auf Netflix meine Serien an.“ Sportlich läuft es bei den Grazern wie am Schnürchen! Sechs Siege in Folge, die Tabellenführung einzementiert und die Form nach der Corona-Pause passt. Personell fehlen Headcoach Doug Mason aber weiterhin Daniel Oberkofler, Lukas Kainz, Joel Broda sowie Ben Bowns.