Der Islamismus hat Europa längst den Krieg erklärt. Er ist mit dem Terroranschlag in Wien sichtbar auch in Österreich angekommen. Doch nach wie vor wollen viele nicht sehen, dass die Steiermark - und hier vor allem Graz - ein Zentrum jener 300 islamistischen Gefährder ist, die in unserem Land unbehelligt in Freiheit leben. Der Islamismus hat ebenso der Steiermark längst den Krieg erklärt - auch wenn wir noch keine Schüsse gehört haben.