Sportlandesrat Christopher Drexler hebt die Bedeutung des Sports hervor: „Der Spitzensport sorgt für Begeisterung und ist vor allem Motivation für unsere Jugend, sportlich aktiv zu sein. Der Sport steht jetzt wie kein anderer Bereich für Zuversicht und Optimismus. Auch wenn Sportstätten geschlossen und Sport in Teams und Gruppen in der Breite nicht möglich sind: Die Leistungen unserer Spitzensportler zu verfolgen, soll Ansporn und Motivation zu Sport und Bewegung sein. Mein Appell an die Steirerinnen und Steirer lautet daher: Lassen wir uns von den notwendigen Einschränkungen nicht entmutigen und bleiben wir in Bewegung - mit Abstand und gebotener Rücksicht aufeinander!"