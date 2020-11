Der Ansturm auf das Karriere-Event ist immer sehr groß. Denn dort können Bewerber mehrere Gespräche mit unterschiedlichen Unternehmen an einem Abend führen – diesmal in einem Online-Format. Dann sind sie wieder gefragt: Architekten, IT-Experten, Bautechniker, Projektmanager, Ingenieure, Verkäufer, Controller, Einkäufer, Mathematiker, Praktikanten, Lehrlinge und viele mehr. Über www.langenachtderbewerbung.com finden Bewerber heraus, welche Positionen in den Betrieben vakant sind und können sich einen der 250 begehrten Plätze sichern. Am Abend des 30. 11. gilt es dann, in einem Zwölf-Minuten-Gespräch seine Wunschunternehmen von den eigenen Kompetenzen zu überzeugen.