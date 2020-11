„Er will, dass uns das Jugendamt in Ruhe lässt“

So wie es aussieht, erhält er demnächst einen Platz in einer Wohngemeinschaft inklusive 24-Stunden-Betreuung - sofern sich das Jugendamt nicht querstellt. „Dem steht Leon positiv gegenüber, vor allem weil er unbedingt möchte, dass das Jugendamt mich und seine kleine Schwester in Ruhe lässt“, verrät seine Mutter.