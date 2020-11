Grosseger und Co. ohne Quali-Chance

Tobias Eberhard, Sven Grossegger und Nikolaus Leitinger zählen zu jenen, die erst gar keine Quali-Möglichkeit hatten und in den nächsten Wochen zum Zuschauen verdammt sind. Erst im Jänner startet der zweitklassige IBU-Cup, dafür gibt es kommende Woche in Obertilliach eine Qualifikation.