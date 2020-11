Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Grillprinzessin“ und um den Hals eine Kette mit einem Herz-Anhänger, auf dem ihr Name zu lesen ist, der „die Strahlende“ bedeutet: Elaine. Die 18-Jährige aus Bad Goisern ist von Geburt an blind, kann im äußersten Bereich des rechten Auges Farben erkennen und arbeitet in der Gewürzmanufaktur „CookandGrill“ ihres Vaters Marcel Ksoll, die im ehemaligen Wohnbereich des Hauses der Familie eingerichtet wurde.