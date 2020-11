Die Einheimischen im ärmlich dominierten Nachbarland Chinas hätten Gerhard Adam und seine Frau sehr herzlich aufgenommen, „man findet, obwohl hier sehr wenige Ausländer sind und der Tourismus derzeit natürlich nicht existent ist, schnell Anschluss. Und hat sehr interessante Begegnungen. Wir waren schon zum Tee eingeladen, haben dabei den Abt eines Klosters kennengelernt, der uns auch in seine faszinierende Welt einführen wird. Wir sind sehr gespannt, nehmen alles gerne an, was es hier an faszinierender Kultur und an Brauchtum gibt.“