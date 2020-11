Vor Verjährungsfrist zu Schritt durchgerungen

Bevor die dreijährige Verjährungsfrist endete, entschied er sich nun anders und es steht am 7. Dezember eine Zivilverhandlung am Landesgericht an. „Es geht um rund 260.000 Euro – etwa Schockschaden, Trauerschmerzensgeld, Begräbniskosten und sonstige Folgekosten für die Familie“, präzisiert Martin J. Moser, der Anwalt der Angehörigen.