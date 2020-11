Die Uhudler-Traube hat mich von Anfang an fasziniert. Ich war in erster Ehe mit einer Schauspielkollegin verheiratet, deren Vater im Südburgenland Kellerstöckln revitalisiert hat. So lernte ich den Uhudler kennen. Mich hat immer schon in den Bann gezogen, wenn etwas verboten wurde und ich nicht verstehe, warum. Da werde ich zum Kämpfer und Retter des ungerecht Verbotenen. Es ist schön, wenn man etwas Bleibendes erreicht hat, nachdem man Jahrzehnte dafür gekämpft hat.