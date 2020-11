„Krone“: Wie haben Sie die dramatischen Stunden erlebt? Wo waren Sie, als der Notruf kam?

Polizist 1 (der Ältere): Wir hatten beide Dienst. Ich war gerade in der Waffenkammer, als wir alarmiert wurden. Innerhalb von 30 Sekunden war ich startklar. Das trainieren wir unter Zeitdruck.

Polizist 2 (der Jüngere): Ich war gerade mit einem Kollegen in einer Sektorstreife auf der Reichsbrücke. Es sind ständig vier Streifen von uns in Wien unterwegs, sodass fast jeder Ort in nur fünf Minuten erreichbar ist. Die Geschwindigkeit ist unsere große Stärke. Dann kam auch schon die Eskalationsmeldung mit dem angeschossenen Kollegen. An der Tonlage und den Codeworten war die Dramatik sofort klar. Die Kollegen haben uns das Bewegungsprofil des Attentäters übermittelt, sodass wir punktgenau zufahren konnten. Man muss sagen, dass der wahre Held der angeschossene Streifenpolizist ist. Die Regel in so einer Situation lautet: Aufmerksamkeit auf sich ziehen, den Täter beschäftigen und aus dem Konzept bringen. Aber das ist die Theorie. Als Streifenpolizist gegen einen mit Kalaschnikow - da gehört sehr viel Mut dazu.

Polizist 1: Das war der gefährlichste Job überhaupt. Wenn die erste Streife nicht schon soviel Druck aufgebaut hätte, wäre es noch viel, viel schlimmer ausgegangen. Da zählt wirklich jede Sekunde. Man steht unter enormem Zeitdruck und sieht den Wert unserer Ausbildung. Alles läuft automatisiert und sitzt.