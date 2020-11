„Vordergründiges Ziel ist es, die Liquidität in den Gemeinden und im Land zu sichern und dafür Sorge zu tragen, dass den Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachgekommen werden kann. Die ständigen Unkenrufe der ÖVP nach der Formung eines Gemeindehilfspaketes am Beispiel anderer Bundesländer ist entbehrlich“, so Eisenkopf. Man habe sich natürlich die anderen Pakete der Länder angesehen, und es zeige sich, dass das Burgenland sich hier nicht zu verstecken brauche. „In vielen Belangen war das Burgenland, wie zum Beispiel bei der Möglichkeit des Darlehens für den laufenden Betrieb, sogar innovativer“, so die SP-Mandatarin.