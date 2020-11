Im Frühling 2020 haben wir Sandy in Korneuburg besucht. Sie führt zwei „Mrs. Sporty“-Fillialen. Auch wenn der erste Lockdown bereits große Sorgen bei der Kleinunternehmerin hervorgerufen hatte, so zeigte sie sich im Frühjahr noch kämpferisch. Zweiter Lockdown, zweiter Besuch in Korneuburg: Beim krone.tv-Lokalaugenschein ist Sandy höchst besorgt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Schon wenige Stunden nach der Verkündung des zweiten Teil-Lockdowns trudelte von ihren Kunden eine Kündigung nach der anderen herein. Auch Jay, Betreiber der Qube-Bar, erzählt, wie es ihm im erneuten Lockdown geht.