Und Stadler erinnert sich zurück: „Vor sechs Jahren hat uns die VP noch vorgeworfen, dass wir als Schlafstadt zu wenig wachsen.“ Optisch ist davon jedenfalls wenig zu sehen. An vielen Ecken der Stadt dominieren schwere Baugeräte. Am Karmeliterhof im Herzen der Stadt ebenso wie am alten Metro-Areal oder bald auch auf den WWE-Gründen in der Nähe der Viehofner Seen.