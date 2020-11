Der Rest der Mannschaft erhielt nach Vereinsangaben negative Testergebnisse. Das Training am Samstag wurde jedoch abgesagt und soll am Montag wieder in Vorbereitung auf das Spiel gegen den SSC Napoli am Sonntag kommender Woche aufgenommen werden. Milan führt nach der 7. Runde mit 17 Punkten die Tabelle der Serie A an.