„Wir begehen den Landesfeiertag in einer Zeit, in der uns allen eigentlich nicht zum Feiern ist“, betont Johanna Mikl-Leitner in ihrer heutigen Rede zum Landesfeiertag. Sie verweist aber gleichzeitig auf die Tradition des Feierns und die Geselligkeit im Land und betont das Landesbewusstsein, das sich über die Jahre entwickelt habe und in Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft seinen Niederschlag finde. Und die Landeschefin sprach von der Zuversicht, die in der Krise nötig sei: „Sollte Corona ein Charaktertest sein, so findet man in Niederösterreich alle Voraussetzungen, diesen zu bestehen.“